Російський боксер: Усик - фартовий, йому багато в чому пощастило

Успіхи українця Олександра Усика були досягнуті не без великої частки везіння.

Про це заявив російський боксер Артур Бетербієв.

"Я вам скажу, що ми з ним три рази зустрічалися в нашій любительській кар'єрі. Вперше - коли була матчева зустріч в Калінінграді між Україною, Росією і Азербайджаном.

Усика в останній момент на заміну випустили замість людини, яка зі мною повинна була битися. По-моєму, Ісмаїл Сіллах мав на 81 кг, але вони різко поміняли його, і тоді я виграв у Усика на 81 кг.

Хоча я готувався на правшу, але вони в останній момент лівшу випустили. І тоді він ще більш стрибучий був, важив 81 кг. Але я виграв у нього, і ось друга зустріч була в Баку, третя - на Олімпіаді.

Я не применшую його заслуг, але він фартовий. Йому пощастило багато в чому. Скрізь пощастило. І на Олімпіаді - він на три бої потрапив. Фартовий, але я не можу звинувачувати його за те, що йому пощастило.

А Усик не боксував в першому бою, тільки на три бої потрапив. Але фортуна - вона ж теж не завжди, вона колись закінчується.

Він там такий доброзичливий після бою був, давай, мовляв, дружити. Але мені навіщо з тобою дружити? Мені мало, чи що, людей дружити? Якби нікого не було дружити в цьому світі, тоді я б подумав, щоб з моїми суперниками дружити", - зазначив Бетербієв.