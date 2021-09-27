 Хей: У реванші Джошуа може повернути пояси | Бокс | Champion.com.ua
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Хей: У реванші Джошуа може повернути пояси

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Британець висловився про те, як може скластися реванш Усика і Джошуа
Хей: У реванші Джошуа може повернути пояси
#Хей, #Усик, #Джошуа

Джерело - fightnews.info.

Для успішного виступу в реванші з українцем Олександром Усиком Ентоні Джошуа варто переглянути бій українця з Дереком Чісорою.

Про це заявив ексчемпіон світу в першій важкій і суперважкій вазі Девід Хей.

"В Олександра є шанс повторити свій успіх, а у Джошуа - повернути пояси. Це буде величезна подія. І я вірю, що Ей Джей здатний перемогти. Однак йому доведеться багато чого змінити.

Йому слід переглянути бій Усика і Чісори. Дерек, не маючи фізичних можливостей Ентоні, зміг нав'язати свій план і показати близький бій. Якщо Джошуа не буде підлаштовуватися і нав'яже свою силу, то поверне пояси", - сказав Хей.

Раніше, Усик увірвався у ТОП-5 рейтингу P4P.

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