Для успішного виступу в реванші з українцем Олександром Усиком Ентоні Джошуа варто переглянути бій українця з Дереком Чісорою.

Про це заявив ексчемпіон світу в першій важкій і суперважкій вазі Девід Хей.

"В Олександра є шанс повторити свій успіх, а у Джошуа - повернути пояси. Це буде величезна подія. І я вірю, що Ей Джей здатний перемогти. Однак йому доведеться багато чого змінити.

Йому слід переглянути бій Усика і Чісори. Дерек, не маючи фізичних можливостей Ентоні, зміг нав'язати свій план і показати близький бій. Якщо Джошуа не буде підлаштовуватися і нав'яже свою силу, то поверне пояси", - сказав Хей.