Вайт: Усик заслужив дострокову перемогу

Український боксер Олександр Усик мав перемагати Ентоні Джошуа технічним нокаутом в останньому раунді бою.

Про це заявив британський суперважковаговик Ділліан Вайт.

"Я вважаю, що Усик повинен був перемагати технічним нокаутом в останньому раунді. Джошуа отримав занадто багато часу, щоб прийти в себе. Він повис на канатах і просто стояв. Думаю, Усик заслужив дострокову перемогу.

Перед боєм я поставив на те, що Джошуа виграє бій за сім раундів за рахунок своїх розмірів і потужності, але він не зробив цього. Все виглядало так, ніби Ентоні може вдарити, але не хоче, ніби він може рухати головою, але не хоче. Не розумію, що з ним сталося", - зазначив Вайт.