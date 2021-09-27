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Вайт: Усик заслужив дострокову перемогу

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Вайт: Усик заслужив дострокову перемогу
#Усик, #Вайт, #Джошуа

Джерело - IFL TV.

Український боксер Олександр Усик мав перемагати Ентоні Джошуа технічним нокаутом в останньому раунді бою.

Про це заявив британський суперважковаговик Ділліан Вайт.

"Я вважаю, що Усик повинен був перемагати технічним нокаутом в останньому раунді. Джошуа отримав занадто багато часу, щоб прийти в себе. Він повис на канатах і просто стояв. Думаю, Усик заслужив дострокову перемогу.

Перед боєм я поставив на те, що Джошуа виграє бій за сім раундів за рахунок своїх розмірів і потужності, але він не зробив цього. Все виглядало так, ніби Ентоні може вдарити, але не хоче, ніби він може рухати головою, але не хоче. Не розумію, що з ним сталося", - зазначив Вайт.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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