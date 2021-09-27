 Ексчемпіон світу: У реванші в Усика буде ще більше шансів на нокаут | Бокс | Champion.com.ua
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Ексчемпіон світу: У реванші в Усика буде ще більше шансів на нокаут

Сьогодні 18:25 180 0
Дрозд вважає, що українець і вдруге переможе Джошуа
Ексчемпіон світу: У реванші в Усика буде ще більше шансів на нокаут
#Усик, #Джошуа

Джерело - Fightnews.

Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик (19-0, 13 КО) у другому бою проти колишнього володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зможе виступити ще більш впевненіше.

Про це заявив колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Григорій Дрозд.

"Якщо є шанси, якщо у Джошуа зберігаються чемпіонські амбіції, безумовно, він може і повинен скористатися цим правом, інакше все буде виглядати зовсім сумно. Він не один рік був чемпіоном світу в надважкій вазі і зобов'язаний доводити, що хоче повернути титули.

Питання в іншому. Я вважаю, що зараз малюнок бою буде таким же. Можливо, щось змінилося б тільки за рік. Я думаю, що в Усика буде ще більше шансів нокаутувати Джошуа. Я не бачу якоїсь різниці, якщо бій відбудеться протягом півроку. Все буде те ж саме, тільки переконливіше з боку Олександра Усика", - сказав Дрозд.

Раніше, Усик увірвався у ТОП-5 рейтингу P4P.

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