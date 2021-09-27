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Цзю розповів, скільки раундів Усик виграв у Джошуа

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Цзю розповів, скільки раундів Усик виграв у Джошуа
Фото Getty Images
#Усик, #Джошуа

Джерело - Матч ТВ.

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Костя Цзю дуже радий за Олександра Усика, який переміг британця Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Цзю.

"Класний бій. Я дуже радий за Сашка. Те, що він перейшов з тяжів у супертяжі та виграв, - дуже круто. Не скажу, що все відбувалося в односторонньому русі, але загалом бій був переважно за Усиком. Я дав 117:111 (9 раундів віддав Усику - ред.). Мій перший тренер Володимир Черня казав таку річ: розуму і сила поступається. Правильно підібрана тактика і виконання задуманого зробили свою справу. Я Сашу вітаю, молодець", - сказав Цзю.

Відзначимо, що Усик впевнено виграв у Джошуа одноголосним рішенням суддів.

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