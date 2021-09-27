Усик: У третьому раунді я відчув кров і пішов

Після перемоги над Ентоні Джошуа в Instagram чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика збільшилася кількість підписників.

Про це заявив сам український боксер.

"Я в якомусь з раундів, мені здається в третьому, непогано влучив йому в підборіддя. Внутрішній такий стан, відчув кров і пішов. Цей раунд був такий дуже сильно напружений. Хочу висловити подяку своєму тренеру Юрію Івановичу, який мені дуже ясно доніс, що цього не треба робити. Протягом усього поєдинку весь мій кут повністю допомагав мені контролювати ситуацію, давали ЦУ по ходу, те, що бачили з боку. Технічно зібраний був.

У мене секуха на лобешку, пару синців під очима і чотири пояси. Якісь речі нас змінюють, кожен раз, тому що, новий день - щось нове.

Як бути чемпіоном в двох вагових категоріях? Прикольно. У мене, до речі, в інсті нормально підписників з'явилося", - сказав Усик.