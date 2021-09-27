 Усик: Мені без різниці де відбудеться реванш з Джошуа - хоч в космосі | Бокс | Champion.com.ua
Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі
Вчора 01:09 10486
Беленюк назвав переломний момент бою Усик - Джошуа
Вчора 22:55 2302
УПЛ. Металіст 1925 на виїзді здолав Десну у 9 турі
Вчора 21:24 2374
Шахтар - Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 20:31 1162 1
Джошуа доставлений в лікарню на обстеження
Вчора 19:17 3588
УПЛ. Дніпро-1 вдома розгромлений Зорею у 9 турі
Вчора 18:57 832
Гамільтон виграв Гран-прі Росії
Вчора 17:48 807
УПЛ. Львів вирвав перемогу в Миная в 9 турі
Вчора 15:55 903
Усик - Джошуа: огляд бою
Вчора 03:13 12823
Усик після бою з Джошуа: Це була не моя найкраща версія
Вчора 01:42 5754
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку Стас Лысак
25.09.2021 11:42 3435
Відео дня. Усик і Джошуа зробили дружнє селфі
Відео дня. Усик і Джошуа зробили дружнє селфі Valeriy Ruchka
25.09.2021 11:11 963
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку Стас Лысак
25.09.2021 09:26 3302
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України Андрій Дунець
24.09.2021 16:43 2037
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці Андрій Дунець
24.09.2021 16:22 1790
Прямі трансляції
Навколо спорту

Усик: Мені без різниці де відбудеться реванш з Джошуа - хоч в космосі

Сьогодні 08:26 349 0
Олександр Усик прокоментував реванш з Ентоні Джошуа
Усик: Мені без різниці де відбудеться реванш з Джошуа - хоч в космосі
Фото - gettyimages
#Усик, #Джошуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) оцінив перемогу над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Чи задоволений боєм? Ну блін, а чому я повинен бути незадоволений? У нас перемога, все слава богу. Ми пройшли дуже чудовий шлях. Все чудово, треба відпочити.

У реванш я можу битися по-іншому.

Чи є різниця де відбудеться реванш? Ні, хоч в космосі", - відзначив Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Коментарі ()