Усик: Мені без різниці де відбудеться реванш з Джошуа - хоч в космосі

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) оцінив перемогу над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Чи задоволений боєм? Ну блін, а чому я повинен бути незадоволений? У нас перемога, все слава богу. Ми пройшли дуже чудовий шлях. Все чудово, треба відпочити.

У реванш я можу битися по-іншому.

Чи є різниця де відбудеться реванш? Ні, хоч в космосі", - відзначив Усик.