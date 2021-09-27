Усик: Мені без різниці де відбудеться реванш з Джошуа - хоч в космосі

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) оцінив перемогу над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Чи задоволений боєм? Ну блін, а чому я повинен бути незадоволений? У нас перемога, все слава богу. Ми пройшли дуже чудовий шлях. Все чудово, треба відпочити.
У реванш я можу битися по-іншому.
Чи є різниця де відбудеться реванш? Ні, хоч в космосі", - відзначив Усик.
Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.