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Беленюк назвав переломний момент бою Усик - Джошуа

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Борець оцінив перемогу українського боксера
Беленюк назвав переломний момент бою Усик - Джошуа
#Усик, #Джошуа, #Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик здобув перемогу ще до початку бою, адже вийшов в ринг сконцентрований і налаштований, на відміну від британця Ентоні Джошуа.

Про це заявив борець  Жан Беленюк.

"Уважно дивився весь бій, починаючи з виходу бійців в ринг. Різниця у виході була колосальна. Саша - максимальна концентрація, костюм у вигляді скафандра, з можливістю повністю закрити обличчя, напевно йому в цьому тільки допоміг.

Джошуа ж, навпаки - його вихід був схожий на вихід людини, що вже виграв бій. Спроби позалицятися з публікою, обійнятися і привітати (очевидно знайомих) по дорозі до рингу, салюти, урочисті вогні. Чи то він дуже сильно "горів", але всім виглядом намагався показати впевненість в своїх силах, то чи був настільки впевнений у своїй перемозі і недооцінював нашого чемпіона, що не вважав за потрібне навіть налаштовуватися на бій.

У будь-якому випадку, вже на цьому етапі у мене сформувалося відчуття, що перемога буде за нами. А після першого раунду, останні сумніви розвіялися.

Саша не дав показати Ентоні нічого, оголивши відразу всі слабкі сторони, показавши його дійсний рівень. На мій суб'єктивний погляд, британець виглядав безглуздим велетнем, які намагаються зловити українця одним потужним ударом всі 12 раундів.

Слава Богу йому це не вдалося. Вітаю всіх нас", - зазначив Беленюк.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

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