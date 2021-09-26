 Мегого поверне гроші за трансляцію бою Усик - Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Мегого поверне гроші за трансляцію бою Усик - Джошуа

Сьогодні 11:43 380 0
Під час трансляції відбулися певні технічні проблеми
Мегого поверне гроші за трансляцію бою Усик - Джошуа
#Мегого, #Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Проте не всі українські вболівальники змогли подивитися бій через технічні проблеми на медіасервісі Мегого.

Мегого поверне кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом.

"Від імені усієї команди медіасервісу MEGOGO приносимо свої найщиріші вибачення вам й частині наших глядачів, у яких через технічні збої виникли труднощі під час перегляду тріумфального бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. За нашими даними, більшість глядачів безперешкодно й в найкращій якості змогли приєднатися до перегляду бою. Нам приємно, що більшість глядачів схвально відгукнулась про трансляцію".

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"Та, на жаль, на одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, аніж ми розраховували. Наразі ми досліджуємо точні причини. Зі свого боку ми повернемо кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, Усику підкорилося історичне досягнення в бою з Джошуа.

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