Усик і Джошуа не можуть провести проміжні бої перед реваншем, - Красюк

Контракт між бійцями передбачав два бої

Джерело - Behind The Gloves.

Чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик має провести свій наступний поєдинок проти Ентоні Джошуа, за умовами контракту.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Коли ми намагалися домовитися про поєдинок, то нам довелося трохи почекати, перш ніж офіційно анонсувати бій. Переговори зайняли більше часу, так як нам було важливо опрацювати всі деталі угоди, в тому числі і пункт про обов'язковий реванш", - заявив промоутер.

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"Контракт, який ми підписували, передбачав не один поєдинок, а цілих два. Так, у Джошуа є право на використання опції реваншу, негайного реваншу, уточню. За контрактом ніяк не можна провести проміжний бій перед реваншем", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Джошуа виграв 4 раунди в Усика.