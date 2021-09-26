 Джошуа: Я буду битися з Ф'юрі або Вайлдером без поясів | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Я буду битися з Ф'юрі або Вайлдером без поясів

Сьогодні 11:29 1594 0
Британець готовий проводити поєдинки у ранзі претендента
Джошуа: Я буду битися з Ф'юрі або Вайлдером без поясів
#Усик, #Джошуа, #Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Badlefthook.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа готовий битися проти Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера.

Про це він заявив після поразки від українця Олександра Усика.

"Я буду битися з Тайсоном Ф'юрі, Вайлдером без поясів. Титули - це весело, вони класні, це спадщина, але з ременями або без них, я буду битися з ким завгодно", - заявив британець.

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"Дорога до асболютного" - гарна назва, за якою варто ганятися, але ви б все одно дивилися бої без поясів? Точно. Главное, що на рингу є два спортсмена з британської землі, які просто хочуть битися", - сказав Джошуа.

 Нагадаємо, Усик викинув менше ударів, ніж Джошуа.

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