Усик - Джошуа: Як це було

Джерело - Чемпіон.

ОЛЕКСАНДР УСИК ЧЕМПІОН СВІТУ!

Чекаємо на рішення суддів!

12-раунд: Який раунд! Який бокс від Усика! Олександр просто неймовірно завершив цей поєдинок і має стати чемпіоном світу!

11-раунд: Продовжує Джошуа потужно пробивати, але не доходять ці удари далі блоку українця. Усик продовжує насипати влучними ударами. Є відчуття, що українця зараз відділяє від чемпіонства лише один раунд!

10-раунд: Помітне розсічення в Усика і досить велика гематома в Джошуа! Ще один рівний раунд, але здалося, що Джошуа влучив трохи більше. Чемпіон забирає цей раунд.

9-раунд: Досить рівні раунди у нас, порівнюючи з початком бою! Усик зменшив швидкість і тепер Джошуа легше працювати, проте українець продовжує наносити класні і точні удари. 88-83 за Усиком!

8-раунд: Чемпіон продовжує спокійно чекати своєї нагоди, не йде він активно вперед, проте продовжує потужно пробивати. Трохи сповільнюєтсья Усик і відразу Джошуа цим користується! Раунд за британцем.

7-раунд: Перейшли ми вже екватор бою! Здалося, що Усик втомився, але зараз українець провів неймовірну серію, декілька потужних ударів прийняв Джошуа. Ще один раунд за Усиком!

6-раунд: Сповільнюється Усик, помітно, що він втомлюється. Класно зараз Джошуа провів декілька потужних джебів, Усик вже не такий активний. 59-55 за нашим підрахунком.

5-раунд: Шахматну партію розігрують боксери сьогодні! Знову Усик трохи більше влучає, ще один раунд за ним. Джошуа чекає помилки від українця і готує свою гармату, але українець поки не помиляється!

4-раунд: Вмикається Джошуа, більше ініціативи проявляє чемпіон і Усик вже не так активно діє, проте поодинокі удари українця все ще більш точні. Наразі Олександр веде по очкам, краще він виглядає у перших раундах.

3-раунд: Класно діє Усик, поєдинок переходить у більш активну фазу! Потужні розміни у нас відбулися і нарешті акцентовані удари від Усика ми побачили!

2-раунд: Чудово корпусом працює українець, проте і Джошуа за рахунок габаритів відповідає успішними випадами. Усик поки наносить більше влучних ударів, проте не так потужно вони виглядають.

1-раунд: Обмінялися ударами в першому раунді бійці, проте звісно помітно, що придивляються боксери один до одного. Здалося, що Усик влучив трохи більше, раунд за ним.

Поєдинок розпочався!

LET'S GET READY TO RUMBLE !!!

Майкл Баффер представляє бійців на ринзі!

Ентоні Джошуа виходить на арену!

Олександр Усик виходить на ринг!

Тоттенгем Готспур арена шаленіє і чекає бійців на ринзі!

Тепер звучить гімн Великої Британії!

Лунає гімн України!

Майкл Баффер на ринзі!

Зовсім скоро ми будемо спостерігати за поєдинком Джошуа - Усик!

Залишилися останні підготування.

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До найбільш очікуваного бою року залишилися лічені хвилини.

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Підготовка триває.

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Український претендент виглядає впевненим напередодні поєдинку.

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Олександр Усик розвісив прапор України у своїй роздягальні відразу по прибуттю на стадіон!

Лоуренс Околі переміг Ділана Прашовича в останньому бою андеркарда. Далі на нас чекає поєдинок Усик - Джошуа!

Ентоні Джошуа у хорошому настрої перед боєм.

Олександр Усик готується до поєдинку!

Український боксер Даніель Лапін здобув перемогу над поляком Павлом Мартинюком в андеркарді суперпоєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Лондоні

Українець Максим Продан програв пояс IBF International в напівсередній вазі албанцю Флоріану Марку.

Український важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF проти британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Поєдинок заплановано на 25 вересня на стадіоні Тоттенгем Хотспур Арена в Лондоні.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою починаючи з 23:15.