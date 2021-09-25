Усик - Джошуа: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Український претендент виглядає впевненим напередодні поєдинку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Олександр Усик розвісив прапор України у своїй роздягальні відразу по прибуттю на стадіон!

Лоуренс Околі переміг Ділана Прашовича в останньому бою андеркарда. Далі на нас чекає поєдинок Усик - Джошуа!

Ентоні Джошуа у хорошому настрої перед боєм.

Олександр Усик готується до поєдинку!

Український боксер Даніель Лапін здобув перемогу над поляком Павлом Мартинюком в андеркарді суперпоєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Лондоні

Українець Максим Продан програв пояс IBF International в напівсередній вазі албанцю Флоріану Марку.

Український важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF проти британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Поєдинок заплановано на 25 вересня на стадіоні Тоттенгем Хотспур Арена в Лондоні.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою починаючи з 23:15.