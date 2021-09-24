 Продан та Марку провели дуель поглядів | Бокс | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 11:11 8873
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Сьогодні 10:54 230
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 10:40 7319
Сьогодні визначаться пари 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 08:08 759
Ломаченко назвав дату бою проти Коммі
Вчора 21:14 1075
Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Вчора 18:14 1656
Петраков довикликав голкіпера Динамо у збірну України
Вчора 17:41 1774
Карпати Галич очолив іспанський тренер
Вчора 17:08 1831
КДК УАФ дискваліфікувала Селезньова
Вчора 16:32 4679
Динамо оштрафували на 500 тис гривень за бійку ультрас в матчі з Олександрією
Вчора 16:15 859
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Продан та Марку провели дуель поглядів

Сьогодні 09:25 585 0
Марку некоректно повівся по відношенню до Продана
Продан та Марку провели дуель поглядів
Фото Getty Images
#Марку, #Продан

Джерело - Чемпіон.

Під час дуелі поглядів албанський боксер Флоріан Марку штовхнув українця Максима Продана.

Українець Максим Продан (19–0–1, 15 КО) є чемпіоном IBF International у напівсередній вазі. Продан і Флоріан Марку (8-0-1, 6 КО) провели пресконференцію, а потім дуель поглядів, де й стався інцидент.

Марку некоректно повівся по відношенню до Продана, який показав йому свій пояс чемпіона, та штовхнув суперника.

Дуель Продана і Марку відбудеться 25 вересня у Лондоні в андеркарді великого бою між українським суперважковаговиком Олександром Усиком (18–0, 13 КО) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24–1, 22 КО).

Коментарі ()