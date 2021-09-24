Марку некоректно повівся по відношенню до Продана

Джерело - Чемпіон.

Під час дуелі поглядів албанський боксер Флоріан Марку штовхнув українця Максима Продана.

Українець Максим Продан (19–0–1, 15 КО) є чемпіоном IBF International у напівсередній вазі. Продан і Флоріан Марку (8-0-1, 6 КО) провели пресконференцію, а потім дуель поглядів, де й стався інцидент.

Марку некоректно повівся по відношенню до Продана, який показав йому свій пояс чемпіона, та штовхнув суперника.

Дуель Продана і Марку відбудеться 25 вересня у Лондоні в андеркарді великого бою між українським суперважковаговиком Олександром Усиком (18–0, 13 КО) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24–1, 22 КО).