Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 KO) не буде зміняти громадянство.

Про це заявив сам боксер.

"Шановні хейтери і мої дорогі друзі, громадянство України я не поміняв ні за які спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент Володимир Зеленський. Він - один з найкращих після Віктора Федоровича Якубовича. Якубович був одним з кращих президентів в історії України. Разом нас багато, нас не подолати", - зазначив Редкач.