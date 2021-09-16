Українському боксеру запропонували російське громадянство за 500 000 доларів. ФОТО

Джерело - Чемпiон.

Зірковий український боксер Іван Редкач повідомив, що йому надійшла пропозиція змінити громадянство на російське.

Напівсередньоваговик опублікував в Instagram фото, на якому продемонстрував американський і російський паспорти.

"Запропонували російське громадянство за 500 тисяч доларів?! Ви що скажете, взяти або відмовитися? Ви би взяли? Свою відповідь скажу завтра", - написав Редкач.

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