Джошуа та Ф'юрі проведуть два поєдинки у 2022 році

Британські чемпіони можуть отримати величезні гонорари за проведення двох зустрічей

Промоутери чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і володаря титулу WBC Тайсоном Ф'юрі не відмовилися від ідеї звести своїх підопічних в об'єднавчому бою.

Про це повідомляє Evening Standard.

У 2022 році можуть відбутися відразу два поєдинки між топовими британськими суперваговиками.

Загальна сума призових за два бої може скласти до 200 млн фунтів (приблизно 270 млн доларів).

Але спершу боксерам треба буде здобути перемогу в найближчих сутичках: Джошуа 25 вересня зустрінеться з українцем Олександром Усиком, а Ф'юрі 9 жовтня вийде в ринг проти американця Деонтея Вайлдера.

Якщо боксери не втратять титули до очної зустрічі, то на кону їх поєдинків буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Відзначається, що перший мегафайт може пройти в Лондоні на стадіоні Вемблі. Реванш планують провести в Саудівській Аравії.

Перед боєм з Олександром Усиком британець Ентоні Джошуа підписав нову довгострокову угоду з промоутерською компанією Matchroom Boxing, директором якої є Едді Гірн.