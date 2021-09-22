Вайт зробив сміливий прогноз на бій Усик - Джошуа

Володар титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) впевнено переможе українця Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це заявив тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 18 КО).

"Джошуа зупинить його в перших семи раундах. Усик почне швидко, а Ентоні буде трохи обачним, бо Олександр - шульга, і він легший. До того ж Джошуа іноді не вистачає впевненості в боях, в яких його можуть піймати. Але він хороший боксер. Сподіваюся, він покаже колишнього себе і почне пресингувати Усика, будучи більшим і сильнішим хлопцем. Тоді Джошуа почне тіснити його і наносити удари. Я думаю, що він може швидко закінчити свою справу.

Усик - хороший і агресивний лівша. Він любить диктувати хід бою, але у Джошуа є зріст, розмах рук і міць. Якщо Ентоні захоче нав'язати свій ритм, то він зможе оформити швидкий нокаут. Але якщо він захоче довести, що кращий за Усика як боксер, то мені здається, що йому буде важко.

Якщо Джошуа вийде впевненим і вимотає Усика, то зможе легко перемогти. Чісора створив Усику проблеми, тому що вимотав його. Усик - крузер", - сказав Вайт.