Усик вирушив до Лондона на бій з Джошуа

Бій відбудеться 25 вересня на 60-тисячному футбольному стадіоні

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) разом з командою вирушив до Лондона на бій з чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це повідомляє сам боксер.

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Усика чекає насичений тиждень - на четвер запланована офіційна пресконференція, а в п'ятницю Олександр разом з Джошуа візьме участь у традиційній процедурі зважування.

Шанс стати чемпіоном світу в двох вагових категоріях у Олександра Усика буде 25 вересня в Лондоні на 60-тисячному футбольному стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.