Українець вже давно збирався зустрітися з Ентоні

Джерело - Sky Sports.

Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 KO) вже давно поставив собі за мету провести бій проти чемпіона за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Джошуа бився проти Олександра Повєткіна на стадіоні Вемблі в Лондоні (22.09.2018 - прим.). Я пам'ятаю, як він подав мені знак. Думаю, він помітив мене в натовпі. Джошуа помахав мені рукою. Я був дуже впевнений в тому, що хороші хлопці повинні битися один з одним. У мене в голові були інші речі: моя робота, сім'я, дружина, діти. Я не думав про нього, але у мене була мета побитися з ним. Я надаю перевагу зустрічі з ним, а не з Тайсоном Ф'юрі, тому що він олімпійський чемпіон", - сказав Усик.

Поєдинок Олександр Усик - Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні.

Нагадаємо, Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.