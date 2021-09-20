Джерело - Tribuna.com.
Весь отриманий прибуток від бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа розподілиться між сторонами відповідно до коефіцієнтів.
Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк.
"Ми вчинили мудро - не вели переговори про фіксовані суми. Регламент WBO говорить, що розподіл гонорару в тому випадку, коли задіяний чемпіон, має бути відповідним до суми останніх трьох гонорарів.
Це так само, як було з Джо Джойсом і Усиком. Тоді розподіл був 80 на 20 на користь чемпіона.
Ми нічого не вигадували, але користувалися цим принципом розподілу гонорарів як базовим. Ми проводимо шоу, і весь отриманий прибуток розподіляємо між сторонами відповідно до коефіцієнтів", - сказав Красюк.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні.
Нагадаємо, Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.