Красюк: Очікуємо на мільйон придбаних трансляцій лише у Великій Британії

Промоутер - про очікуваний ажіотаж бою Усик - Джошуа

Промоутер суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 KO) Олександр Красюк чекає багато придбаних трансляцій PPV за бій українця з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Очікуємо щонайменше мільйон придбаних трансляцій лише у Великій Британії. У Великій Британії бій PPV покаже Sky Sports, в Америці - DAZN, в Україні - MEGOGO. DAZN, скажімо так, не вийшов на український ринок, а просто відкрився, став доступний", - сказав Красюк.

Бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні.

Нагадаємо, Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.