Красюк: Очікуємо на мільйон придбаних трансляцій лише у Великій Британії

Джерело - Tribuna.com.
Промоутер суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 KO) Олександр Красюк чекає багато придбаних трансляцій PPV за бій українця з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
Про це заявив сам промоутер.
"Очікуємо щонайменше мільйон придбаних трансляцій лише у Великій Британії.
У Великій Британії бій PPV покаже Sky Sports, в Америці - DAZN, в Україні - MEGOGO.
DAZN, скажімо так, не вийшов на український ринок, а просто відкрився, став доступний", - сказав Красюк.
Бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні.
Нагадаємо, Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.