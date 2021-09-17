Українському суперважковаговику Олександру Усику нічого втрачати в бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа.

Про це розповів менеджер українця Сергій Лапін.

"Ентоні б'ється вдома, він чинний чемпіон світу, велика зірка і видатна особистість. Тому на ньому лежить велика відповідальність щодо захисту свого статусу. Усику взагалі нічого втрачати. Навіть якщо він програє, то програє королю. Але якщо ви хочете зайняти його місце, то повинні повалити короля з трону, а це значить, що доведеться зіткнутися з найбільшими проблемами.

Джошуа - ідеальний суперник, тому що є найбільшою проблемою в кар'єрі Олександра. Бій з найбільшою зіркою, проти його навичок і всього його досвіду, дає вам можливість показати, наскільки ви гарні. Це призводить до того, що шукає кожен боксер: слава, успіх, визнання, спадщина. Переможець отримає все, що шукає великий боєць, а не тільки титул чемпіона світу", - сказав Лапін.