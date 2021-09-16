 Ф'юрі: Не думаю, що бій з Джошуа коли-небудь відбудеться | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі: Не думаю, що бій з Джошуа коли-небудь відбудеться

Вчора 23:39 184 0
Британець вважає, що Ентоні не зможе доставити йому проблем
Ф'юрі: Не думаю, що бій з Джошуа коли-небудь відбудеться
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - https://fightnews.info/.

Чинний чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версією WBC, британець Тайсон Ф'юрі має сумніви, що його об'єднувальний поєдинок з володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа коли-небудь відбудеться.

Про це заявив сам боксер.

"Мені залишилося провести два або три бої, тому що більше ніхто не здатний доставити мені проблем. Всі мої суперники були розбиті. Ентоні Джошуа не бився ні з одним з важковаговиків у розквіті сил. Я не дуже оптимістичний, не думаю, що бій з Джошуа коли-небудь відбудеться", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Джошуа 25 вересня битиметься з Олександром Усиком, Ф'юрі 9 жовтня проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

Раніше, Тайсон Ф'юрі замислювався над тим, щоб звести рахунки з життям.

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