Ф’юрі: Я не хотів жити після перемоги над Кличком

Тайсон Ф'юрі прокоментував депресію після бою з Володимиром Кличко

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі замислювався над тим, щоб звести рахунки з життям.

Про це розповів сам боксер.

"Мені здавалося, що я підкорив світ. Мотивації більше не було. За часів моєї юності Кличко був чемпіоном світу, я завжди рівнявся на нього. Коли я переміг Володимира, гра для мене закінчилася. Не було сенсу продовжувати, до того ж я був психологічно нестійким. У мене завжди була мета - побити Кличка, і вона дозволяла мені не збитися з обраного шляху. Але коли мета пропала, не було більше нічого, на чому б я міг зосередитися і отримати мотивацію. Це було немов абсолютно спадна спіраль. Я більше не хотів жити. Я був би радий померти в 27 років. Ніхто не міг повернути мене назад - навіть дружина і діти. Мені було начхати. Кожен день я прокидався і хотів просто померти. Тільки люди, що пройшли через депресію і подібні речі, розуміють, про що я говорю", - заявив Ф’юрі.

Нагадаємо, бій між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі (Німеччина). Тоді британець переміг Володимира одноголосним рішенням суддів.