Визначилася дата бою Вайт - Валлін

Джерело - Чемпіон.
Досягнута домовленість про проведення бою між тимчасовим чемпіоном WBC в суперважкій вазі Ділліаном Уайтом (28-2, 18 КО) і суперважкоатлетом Отто Валлін (22-1, 14 KO).
Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.
Поєдинок відбудеться 30 жовтня в Лондоні.
Вайт останній бій провів в березні 2021 року, нокаутувавши Олександра Повєткіна в реванші.
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Валлін в лютому цього року одноголосним рішенням суддів переміг Домініка Бриза.
Раніше, Роблес назвав фаворита бою Усик - Джошуа.