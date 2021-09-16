Визначилася дата бою Вайт - Валлін

Поєдинок відбудеться в жовтні

Джерело - Чемпіон.

Досягнута домовленість про проведення бою між тимчасовим чемпіоном WBC в суперважкій вазі Ділліаном Уайтом (28-2, 18 КО) і суперважкоатлетом Отто Валлін (22-1, 14 KO).

Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться 30 жовтня в Лондоні.

Вайт останній бій провів в березні 2021 року, нокаутувавши Олександра Повєткіна в реванші.

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Валлін в лютому цього року одноголосним рішенням суддів переміг Домініка Бриза.

Раніше, Роблес назвав фаворита бою Усик - Джошуа.