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Визначилася дата бою Вайт - Валлін

Вчора 23:10 163 0
Поєдинок відбудеться в жовтні
Визначилася дата бою Вайт - Валлін
#Валлін, #Вайт

Джерело - Чемпіон.

Досягнута домовленість про проведення бою між тимчасовим чемпіоном WBC в суперважкій вазі Ділліаном Уайтом (28-2, 18 КО) і суперважкоатлетом Отто Валлін (22-1, 14 KO).

Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться 30 жовтня в Лондоні.

Вайт останній бій провів в березні 2021 року, нокаутувавши Олександра Повєткіна в реванші.

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Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Валлін в лютому цього року одноголосним рішенням суддів переміг Домініка Бриза.

Раніше, Роблес назвав фаворита бою Усик - Джошуа.

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