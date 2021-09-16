У майбутньому поєдинку володар поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа переможе українця Олександра Усика.

Про це заявив американський тренер Менні Роблес.

"Буде цікаво подивитися, як виступить Джошуа, як він проявить себе проти суперника на кшталт Усика. Олександр - лівша, і, чесно кажучи, я ніколи не бачив Джошуа проти ліворуких боксерів. Не можу пригадати, коли він останній раз бився з лівшею, тим більше з хлопцем такого рівня. Нас чекає чудовий бій.