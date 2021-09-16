Джерело - DAZN.
Володимира і Віталія Кличко не було в тренувальному таборі перед поєдинком проти Ентоні Джошуа.
Про це заявив менеджер Усика Сергій Лапін.
"Усик активно працював в тренувальному таборі. Він покаже Джошуа, хто є найкращим боксером. Йому допомагає Анатолій Ломаченко.
Що стосується братів Кличків, то їх в таборі не було. В Олександра своя історія, яку він продовжує писати.
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Зараз він в суперважкій вазі, і він в оптимальних фізичних і психологічних кондиціях для бою проти Джошуа", - зазначив Лапін.
Бій між Усиком і Джошуа за три титули в суперважкій вазі відбудеться 25 вересня в Лондоні.