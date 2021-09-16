Менеджер розповів про підготовку до бою

Джерело - DAZN.

Володимира і Віталія Кличко не було в тренувальному таборі перед поєдинком проти Ентоні Джошуа.

Про це заявив менеджер Усика Сергій Лапін.

"Усик активно працював в тренувальному таборі. Він покаже Джошуа, хто є найкращим боксером. Йому допомагає Анатолій Ломаченко. Що стосується братів Кличків, то їх в таборі не було. В Олександра своя історія, яку він продовжує писати.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Зараз він в суперважкій вазі, і він в оптимальних фізичних і психологічних кондиціях для бою проти Джошуа", - зазначив Лапін.

Бій між Усиком і Джошуа за три титули в суперважкій вазі відбудеться 25 вересня в Лондоні.