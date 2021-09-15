Мунгуя відмовився від бою з Дерев'янченком

Мунгуя проведе бій з Росадо

Джерело - Чемпіон.

Хайме Мунгуя (37-0, 30 КО) не битиметься з Сергієм Дерев'янченком (13-3, 10 КО) за статус обов'язкового претендента WBC в середній вазі.

Про це повідомляє американський інсайдер Ден Рафаель.

Замість Дерев'янченка Мунгуя проведе бій з Габріелем Росадо (26-13-1, 15 КО).

Очікувалося, що WBC 17 вересня проведе торги по бою між Дерев'янченком і Мунгуя. На цей час невідомо, хто стане суперником українця у відбірковому поєдинку.

Сергій Дерев'янченко намагається отримати четвертий чемпіонський бій. Три попередні спроби завершилися поразками українця суддівським рішенням.