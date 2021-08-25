Мунгія прийняв виклик Дерев'янченка

24-річний мексиканець Хайме Мунгія (37-0, 30 КО) згоден провести бій з українцем Сергієм Дерев'янченком (13-3, 10 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Завжди мріяв битися за титул WBC. Так що якщо потрібно боксувати з Дерев'янченком, то я готовий. Думаю, цей бій допоможе мені набратися максимум досвіду, адже Сергій дуже сильний опонент, який раніше бився з елітними бійцями дивізіону. А перемога над таким опонентом підвищить впевненість уболівальників в моїх силах. Цей бій однозначно піде мені на користь. Думаю, я переможу", - сказав Мунгія.