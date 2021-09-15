Консейсао подав протест на результат бою проти Вальдеса

Команда бразильця незадоволена суддівством

Бразильський боксер Робсон Консейсао подав протест на результат поєдинку з Оскаром Вальдесом, в якому програв одноголосним рішенням суддів.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Команда боксера розчарована суддівством цього поєдинку.

Відзначається, що менеджер Консейсао Серхіо Батареллі хоче, щоб WBC зобов'язав Вальдеса негайно дати його клієнту матч-реванш або дозволити зайняти перше місце в рейтингу, щоб Робсон найближчим часом міг поборотися за титул.

Крім того, команда Консейсао не задоволена тим фактом, що Вальдесу дозволили провести поєдинок незважаючи на позитивний допінг-тест. Напередодні бою у чемпіона в крові виявили фентермін, але WBC не скасували поєдинок.