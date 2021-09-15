 Консейсао подав протест на результат бою проти Вальдеса | Бокс | Champion.com.ua
Ліга чемпіонів. Інтер - Реал 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:45 2307
Де Дзербі: У футболі завжди можна програти
Сьогодні 22:54 66
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 22:49 2608
Шахтар сенсаційно програв Шерифу Вернидуба у першому турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:37 881 2
Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар 2:0. Як це було
Сьогодні 21:34 17834 2
Матч Ліги чемпіонів. Шериф - Шахтар: матч-центр
Сьогодні 19:43 12559 4
Маліновський різко відповів Петракову
Сьогодні 13:44 3781 2
Буде/Глімт - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій
Сьогодні 11:16 739
Шериф - Шахтар: анонс і прогноз на матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:49 3193
Шевченко може очолити клуб МЛС
Сьогодні 09:29 1971
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:46 3065
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:59 3993 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:58 787
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта Андрій Дунець
Сьогодні 10:48 1939
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів Дима Копий
Сьогодні 09:58 858
Роналду відправив у нокаут стюарда під час розминки
Роналду відправив у нокаут стюарда під час розминки Андрій Дунець
Вчора 20:46 2591
Роналду забив за МЮ в Лізі чемпіонів уперше після 13-річної перерви
Роналду забив за МЮ в Лізі чемпіонів уперше після 13-річної перерви Андрій Дунець
Вчора 20:37 1043
Олександр Шовковський: Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт
Олександр Шовковський: Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт Андрій Дунець
Вчора 17:24 720
Моралес: Футболіст з українським паспортом у Європі є бомжем
Моралес: Футболіст з українським паспортом у Європі є бомжем Андрій Дунець
Вчора 15:42 2619
Фото дня. Футболіст сходив до вбиральні під час матчу
Фото дня. Футболіст сходив до вбиральні під час матчу Андрій Дунець
Вчора 12:24 1910
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун Valeriy Ruchka
13.09.2021 14:49 719
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції Valeriy Ruchka
13.09.2021 14:19 2161
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками Valeriy Ruchka
13.09.2021 13:58 434
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером Valeriy Ruchka
13.09.2021 12:03 1120
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open Valeriy Ruchka
13.09.2021 11:09 1285
Прямі трансляції
Навколо спорту

Консейсао подав протест на результат бою проти Вальдеса

Сьогодні 20:55 236 0
Команда бразильця незадоволена суддівством
Консейсао подав протест на результат бою проти Вальдеса
#Вальдес

Джерело - isport.ua.

Бразильський боксер Робсон Консейсао подав протест на результат поєдинку з Оскаром Вальдесом, в якому програв одноголосним рішенням суддів.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Команда боксера розчарована суддівством цього поєдинку.

Відзначається, що менеджер Консейсао Серхіо Батареллі хоче, щоб WBC зобов'язав Вальдеса негайно дати його клієнту матч-реванш або дозволити зайняти перше місце в рейтингу, щоб Робсон найближчим часом міг поборотися за титул.

Крім того, команда Консейсао не задоволена тим фактом, що Вальдесу дозволили провести поєдинок незважаючи на позитивний допінг-тест. Напередодні бою у чемпіона в крові виявили фентермін, але WBC не скасували поєдинок.

Коментарі ()