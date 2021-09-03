Вальдесу дозволили битися попри провалений допінг-тест

Джерело - isport.ua.
Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) зможе провести поєдинок проти бразильця Робсона Консейсао.
Про це повідомляє ESPN з посиланням на свої джерела.
Напередодні 30-річний боксер провалив допінг-тест - в його крові виявили фентермін, однак це не завадило йому отримати дозвіл на проведення бою.
Атлетична комісія дозволила мексиканцю провести бій в заплановану дату - 10 вересня. Поєдинок пройде в Тусоні (штат Арізона).
При цьому представник комісії Ерні Галлардо відмовився пояснювати причини такого рішення.
Фентермін - стимулятор нервової системи, який за своєю дією схожий на метамфетамін. Ця речовина прискорює серцевий ритм, підвищує енергію, витривалість, полегшує дихання і дозволяє максимально викладатися на тренуваннях.
За словами адвоката Вальдеса Пета Інгліша, цей препарат потрапив в організм його клієнта з трав'яного чаю.