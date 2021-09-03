Вальдесу дозволили битися попри провалений допінг-тест

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) зможе провести поєдинок проти бразильця Робсона Консейсао.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на свої джерела.

Напередодні 30-річний боксер провалив допінг-тест - в його крові виявили фентермін, однак це не завадило йому отримати дозвіл на проведення бою.

Атлетична комісія дозволила мексиканцю провести бій в заплановану дату - 10 вересня. Поєдинок пройде в Тусоні (штат Арізона).

При цьому представник комісії Ерні Галлардо відмовився пояснювати причини такого рішення.

Фентермін - стимулятор нервової системи, який за своєю дією схожий на метамфетамін. Ця речовина прискорює серцевий ритм, підвищує енергію, витривалість, полегшує дихання і дозволяє максимально викладатися на тренуваннях.

За словами адвоката Вальдеса Пета Інгліша, цей препарат потрапив в організм його клієнта з трав'яного чаю.