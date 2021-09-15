Белфорт: Хотів би побитися з братами Кличками

Колишній чемпіон UFC Вітор Белфорт після перемоги над 58-річним Евандером Холіфілдом бажає битися і з іншими легендарними ветеранами суперважкої ваги - братами Кличками і Ленноксом Льюїсом.

Про це заявив сам Белфорт.

"Я потребую чогось легендарного. На даному етапі я націлений на Джейка Пола. Я б хотів побитися з братами Кличками, Ленноксом Льюїсом і, можливо, навіть з Тайсоном Ф'юрі.

Я дивлюся в сторону легендарних хлопців, які проклали свій шлях. А так я бажаю дати урок Джейку Полу. Йому потрібен урок, і всі хочуть це побачити", - сказав Белфорт.