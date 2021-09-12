Белфорт нокаутував Холіфілда у першому раунді

Сілва відправив у нокаут Ортіса

Джерело - Чемпіон.

У Голлівуді відбувся вечір боксу від компанії Triller Fight Club.

У головній події шоу ексволодар титулу в UFC Вітор Белфорт (1-0, 1 КО) нокаутував колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу Евандера Холіфілда (44-10-2, 29 КО).

Бій був зупинений в кінцівці першого раунду після того, як Холіфілд виявився в нокдауні, а потім вів себе пасивно в захисті при атаці суперника.

Також колишній чемпіон UFC Андерсон Сільва у першому раунді нокаутував Тіто Ортіса.

Девід Хей переміг Джо Фурньє одноголосним рішенням суддів.