 Белфорт нокаутував Холіфілда у першому раунді | Бокс | Champion.com.ua
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Белфорт нокаутував Холіфілда у першому раунді

Сьогодні 08:44 620 0
Сілва відправив у нокаут Ортіса
Белфорт нокаутував Холіфілда у першому раунді
#Холіфілд

Джерело - Чемпіон.

У Голлівуді відбувся вечір боксу від компанії Triller Fight Club.

У головній події шоу ексволодар титулу в UFC Вітор Белфорт (1-0, 1 КО) нокаутував колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу Евандера Холіфілда (44-10-2, 29 КО). 

Бій був зупинений в кінцівці першого раунду після того, як Холіфілд виявився в нокдауні, а потім вів себе пасивно в захисті при атаці суперника.

Також колишній чемпіон UFC Андерсон Сільва у першому раунді нокаутував Тіто Ортіса.

Девід Хей переміг Джо Фурньє одноголосним рішенням суддів.

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