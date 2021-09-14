Джошуа: Мені потрібен бій проти Тайсона Ф'юрі

Багато хто чекає бою двох британських суперваговиків

Джерело - BoxingScene.

Боксеру Ентоні Джошуа буде потрібен бій проти Тайсона Ф'юрі, як одного з найкращих з можливих суперників.

Про це заявив сам Джошуа.

"Чи потрібен мені бій з Тайсоном Ф'юрі? Так, я вважаю, що для моєї кар'єри це необхідно. Це потрібно боксу в цілому і це дійсно потрібно мені. Бої проти найкращих дозволяють і тобі ставати краще. Бій з Ф'юрі був би великим викликом для мене. Мені цього хочеться", - сказав Джошуа.

Джошуа найближчий бій проведе проти Олександра Усика, а Ф'юрі - проти Деонтея Вайлдера.

Раніше, Джошуа порівняв Усика з Кличком.