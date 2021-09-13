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Красюк: Рішення Хижняка залишитися в аматорському боксі - це повний абсурд

Сьогодні 21:09 378 1
Промоутер вважає, що на Олександра вплинули
Красюк: Рішення Хижняка залишитися в аматорському боксі - це повний абсурд
#Красюк, #Хижняк

Джерело - Чемпіон.

Рішення срібного призера Олімпійських ігор в Токіо Олександра Хижняка залишитися в аматорському боксі ще на три роки до ОІ в Парижі є не правильним.

Про це заявив генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

"Рішення Хижняка про перехід у професійний бокс після 2024 року - це повний абсурд. Упевнений, що на нього вплинули. Він пішов на це через тиск осіб, які маніпулюють свідомістю Олександра. Їх не цікавить кар'єра Олександра, вони дбають про інше, що мало з ним пов'язано. Для цих людей Хижняк лише інструмент.

Після наступної Олімпіади Олександру буде вже 28 років. І це не найбільш ранній вік для переходу в професіонали. Так, ще багато чого буде можливо, але це вже не наймолодший вік. Йти в професіонали олімпійським чемпіоном - здорово. Але чи вдасться йому взяти цю медаль?", - сказав Красюк.

Раніше, Джошуа порівняв Усика з Кличком.

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