Рішення срібного призера Олімпійських ігор в Токіо Олександра Хижняка залишитися в аматорському боксі ще на три роки до ОІ в Парижі є не правильним.

Про це заявив генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

"Рішення Хижняка про перехід у професійний бокс після 2024 року - це повний абсурд. Упевнений, що на нього вплинули. Він пішов на це через тиск осіб, які маніпулюють свідомістю Олександра. Їх не цікавить кар'єра Олександра, вони дбають про інше, що мало з ним пов'язано. Для цих людей Хижняк лише інструмент.

Після наступної Олімпіади Олександру буде вже 28 років. І це не найбільш ранній вік для переходу в професіонали. Так, ще багато чого буде можливо, але це вже не наймолодший вік. Йти в професіонали олімпійським чемпіоном - здорово. Але чи вдасться йому взяти цю медаль?", - сказав Красюк.