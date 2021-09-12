Алі Башир: Сіренко готовий битися з Усиком, Джошуа, Джойсом

Непереможний український боксер Владислав Сіренко (18–0, 15 КО) готовий провести поєдинок вже найближчим часом.

Про це заявив його тренер Джеймс Алі Башир.

"Я дуже задоволений, що йому вдалося нокаутувати цього суперника настільки швидко. Я не хотів затяжного бою. Якщо буде відповідний варіант, ми готові вийти в ринг вже через тиждень. Не має значення, яким буде наступний суперник Сіренка", - заявив тренер.

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"Рекорд Влада зараз 18-0. І він уже зараз може вийти проти будь-якого в суперважкій вазі. Я б не став уникати зустрічі ні з ким з них, включаючи того ж Філіпа Хрговича, Тоні Йоку, Олександра Усика, Ентоні Джошуа, Джо Джойса, Ділліан Вайта. У Влада вже 18-0 в профі, плюс аматорський досвід, і він готовий змагатися з будь-яким з них", - сказав Алі Башир.