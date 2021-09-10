Ф’юрі: Я знищу Вайлдера

Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Деонтея Вайлдера

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) пообіцяв знищити американського суперважковаговика Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Цього разу я збираюся повністю стерти його з лиця землі. Цього разу я збираюся винести його швидко і чітко.

Він був найкращим панчером в історії, але я нокаутував його. Я - найбільший і найсильніший панчер. Він - загроза тільки в чиїхось кошмарах, але не в моїх.

Панчер завжди має шанс, як і кожен боксер. Коли я говорю, що збираюся знищити його, що я сказав в минулий раз? Я сказав, що збираюся нокаутувати, розбити, і я зробив це.

Мені дійсно шкода Вайлдера. У нього був час, щоб впоратися після побиття, тепер у нього новий тренер, більше носіїв сумок.

Я думаю, що він вийде лютим, але після одного раунду він зрозуміє, що повернувся до того, з чого починав. Якщо він не зміг перемогти мене після трьох років поза боксом і втрати 60 кг ваги, то ніколи не переможе", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 9 жовтня.

Раніше, Ф'юрі передбачив результат свого бою з Джошуа.