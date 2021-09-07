Ф'юрі передбачив результат свого бою з Джошуа

Циганський король дав гостру обіцянку

Джерело - Гарі Невілл.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі у потенційному бою проти володаря поясів WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа хоче розправитися з суперником за шість раундів.

Про це заявив сам боксер.

"Джошуа не може загасити сигарету, не кажучи вже про те, щоб загасити мене. На відміну від мене, йому не вистачить сміливості, щоб битися. Я сказав Едді Гірну, що різниця між мною і Джошуа в тому, що він - бізнесмен, а я - спартанець. І я покажу йому це, коли вийду на ринг.

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Я знищу цього бодибілдера. Цей бій не триватиме шість раундів, він закінчиться швидко. Джошуа це знає, і вся його команда це розуміє. Саме з цієї причини Едді Гірн витріщався в мою сторону протягом останніх десяти років", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Джошуа 25 вересня проведе бій з Олександром Усиком, а 9 жовтня Ф'юрі вийде в ринг проти Деонтея Вайлдера.