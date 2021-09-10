Промоутер Ф’юрі: Вайлдер вже не стане справжнім боксером

Джерело - sport.ua.
Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер не зможе показати в майбутньому поєдинку проти Тайсона Ф‘юрі щось нове.
Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.
"Цього хлопця вже не змінити. Вайлдер вже не стане справжнім боксером, він занадто старий для змін в рингу.
Завдяки потужному удару він залишається небезпечним, і це цікаво. Нокаут є його єдиним шансом, перебоксувати Тайсона він не зможе", - вважає Воррен.
Найближчий бій Ф'юрі проведе проти Деонтея Вайлдера 9-го жовтня.
Нагадаємо, Ф'юрі поділився подальшими планами, в яких одним зі своїх можливих суперників назвав Вайта.