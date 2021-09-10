Промоутер Ф’юрі: Вайлдер вже не стане справжнім боксером

Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер не зможе показати в майбутньому поєдинку проти Тайсона Ф‘юрі щось нове.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Цього хлопця вже не змінити. Вайлдер вже не стане справжнім боксером, він занадто старий для змін в рингу.

Завдяки потужному удару він залишається небезпечним, і це цікаво. Нокаут є його єдиним шансом, перебоксувати Тайсона він не зможе", - вважає Воррен.