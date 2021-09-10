Ф'юрі назвав своїх потенційних суперників

Британець позначив свої подальші плани

Джерело - ringnews24.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі після бою з Деонтеєм Вайлдером хоче провести свій наступний бій в грудні поточного року.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Я вже запланував наступні п'ять поєдинків. Я збираюся знищити Вайлдера, а потім хочу битися в грудні. Сумніваюся, що Джошуа стане моїм опонентом в грудні. Тому вперше за багато років я буду битися у Великій Британії на одному зі стадіонів, проти Ділліан Вайта. Після цього в березні я зустрінуся з Джошуа, можливо, в Саудівській Аравії. Матч-реванш ми зможемо провести влітку на Wembley. П'ятий мій бій буде проти Дерека Чісори", - зазначив Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 9 жовтня.

Раніше, Ф'юрі передбачив результат свого бою з Джошуа.