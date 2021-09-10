Вайт: Тайсон Ф'юрі - клоун та боягуз

Британець висловився про бажання Ф'юрі провести з ним бій

Джерело - Dailystar.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі двічі уникав бою з Ділліаном Вайтом.

Про це заявив сам Вайт.

"Цьому клоуну наказували двічі битися зі мною, але він відмовлявся прийняти бій. Сподіваюся, що ви, фанати, змусите цього боягуза стримати своє слово. Тому що я буду дотримуватися свого і знищу його", - зазначив Вайт.

Найближчий бій Ф'юрі проведе проти Деонтея Вайлдера 9-го жовтня.

Нагадаємо, Ф'юрі поділився подальшими планами, в яких одним зі своїх можливих суперників назвав Вайта.