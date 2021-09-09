Олександр Гвоздик: Джошуа буде без колишнього динаміту в кулаках

Ексчемпіон світу прокоментував майбутній бій Ентоні Джошуа з Олександром Усиком

Джерело - Чемпiон.

Ексчемпіон світу прокоментував майбутній бій Ентоні Джошуа з Олександром Усиком

Бачив форму Джошуа, він помітно підсушився, - каже Гвоздик. - Чув, що Ентоні збирається вигравати у Сашка не за рахунок мощі, а за рахунок майстерності. Навряд чи це хороша затія для британця. Взагалі не дуже розумно слухати заяви промоутерів, тренерів або самих спортсменів перед боями. У рингу ми все одно побачимо те, до чого готувалися боксери. І те, що має статися. Факт, що Джошуа дійсно виглядає струнким, ніж зазвичай. І, за логікою, буде швидше і легше на ногах. Але не факт, що це ускладнить завдання для Усика.

Гвоздик не вважає, що в таборі Джошуа є недооцінка суперника.

Там розуміють, що буде, якщо Ентоні вирішить грати в гру за правилами Саші - вважає екс-чемпіон світу. - А саме вибрати середній темп бою, не чинити постійний тиск і спробувати позмагатися в майстерності. В цьому випадку британця чекає розчарування, Напевно, в його команді хочуть зробити Джошуа більш витривалим. Думають, що Саша запропонує високий темп бою (це хороший варіант для Усика). Буде багато рухатися, смикати і сипати комбінації, щоб змусити Ентоні втомитися. У теорії це повинно допомогти британцю. Але в боксі не завжди відбувається так, як нам здається. Ми можемо побачити олімпійську версію Джошуа: легше, рухливіше, аде без колишнього динаміту в кулаках. З цією версією британця Саша впорався б без проблем. Інтрига наростає!

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Максим Розенко, Чемпіон