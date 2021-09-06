Ексчемпіон світу з професійного боксу і бронзовий призер Олімпіади-2012 Олександр Гвоздик вже виграв кілька судових позовів

Джерело - Чемпiон.

Ексчемпіон світу WBC Олександр Гвоздик став жертвою низки інформаційних атак. Призера Олімпійських ігор в Лондоні змусили захищати свою честь та гідність не на боксерському ринзі, а в судових інстанціях. Маловідомі ЗМІ звинуватили Гвоздика в рейдерстві (!). Буцім-то Олександр "незаконно отримав у спадок частину активів ТОВ "Агроінвест Холдинг" та провів велику корупційну оборудку і переоформив активи на компанію ТОВ "Агрохолдинг Стандарт"". При цьому жодних доказів наведеній інформації представлено не було.

За словами юристів Гвоздика, такі кроки є спробою спаплюжити ділову репутацію Олександра, а вказані публікації – відверто замовний наклеп.

"Спочатку подумав, що хтось вирішив просто хайпонути, - зізнався Гвоздик. – Коли ж знайомі почали надсилати посилання на схожі матеріали з інших маловідомих сайтів, зрозумів, що це – спланована кампанія. Хто замовник і навіщо це робиться – є певні припущення. Але поки хочу утриматися від публічних заяв. Зазначу лише, що мої юристи вже подали судові позови".

Кілька видань, отримавши позови, пішли на мирову угоду с Олександром, не лише видаливши сумнівні матеріали, а й принісши вибачення Гвоздику. Як відзначає сам Олександр, він хоче, щоб його історія стала уроком на майбутнє. "На жаль, в Україні інститут репутації, у тому числі й для ЗМІ, працює неналежним чином. Такі історії – майже норма. А їх жертвою чи фігурантом може стати будь-яка публічна особа. Своїм прикладом я хочу показати, що за чесне ім’я та ділову репутацію варто боротися".

Максим Розенко, Чемпіон