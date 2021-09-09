Стала відома дата бою Лопес - Камбосос

Бій відбудеться Madison Square Garden

Чемпіонський бій у легкій вазі між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом відбудеться 4 жовтня у Нью-Йорку.

Про це повідомляє BoxingScene.

Зустріч американця і австралійця прийме легендарна арена Madison Square Garden. Раніше повідомлялося, що бій може відбутися 5 жовтня.

Джордж Камбосос претендує на титул IBF Теофімо Лопеса, який американець і буде захищати. Спочатку бій Теофімо і Камбососа повинен був відбутися 19 червня в Майамі, однак його перенесли через коронавируса у Лопеса.

Лопес в своєму останньому бою переміг Василя Ломаченка, відібравши в українця три чемпіонські пояси.

Камбосос минулої осені роздільним рішенням суддів переміг Лі Селбі і став обов'язковим претендентом.