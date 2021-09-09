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Стала відома дата бою Лопес - Камбосос

Сьогодні 10:54 390 0
Бій відбудеться Madison Square Garden
Стала відома дата бою Лопес - Камбосос
Фото Getty Images
#Камбосос, #Лопес

Джерело - sportarena.com.

Чемпіонський бій у легкій вазі між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом відбудеться 4 жовтня у Нью-Йорку.

Про це повідомляє BoxingScene.

Зустріч американця і австралійця прийме легендарна арена Madison Square Garden. Раніше повідомлялося, що бій може відбутися 5 жовтня.

Джордж Камбосос претендує на титул IBF Теофімо Лопеса, який американець і буде захищати. Спочатку бій Теофімо і Камбососа повинен був відбутися 19 червня в Майамі, однак його перенесли через коронавируса у Лопеса.

Лопес в своєму останньому бою переміг Василя Ломаченка, відібравши в українця три чемпіонські пояси.

Камбосос минулої осені роздільним рішенням суддів переміг Лі Селбі і став обов'язковим претендентом.

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