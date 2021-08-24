Стала відома дата і місце бою Лопес - Камбосос

Найближчим часом боксери повинні підписати контракти на бій

Поєдинок між абсолютним чемпіоном у легкій вазі (до 61,2 кг) американцем Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) і офіційним претендентом по лінії IBF з Австралії Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) запланований на 5 жовтня в Нью- Йорку (США).

Про це повідомляє бос стрімінга Triller Раян Кавана.

Поєдинок відбудеться на арені Hulu Theater в Madison Square Garden та транслюватиметься в режимі платного перегляду PPV.

Відзначається, що боксери повинні підписати контракт 24 серпня, оскільки IBF встановила цю дату, як крайній термін для укладення угоди. Якщо цього не станеться, права на організацію бою може отримати другий учасник промоутерських торгів Едді Гірн.

Нагадаємо, що поєдинок спочатку був запланований на червень, але через коронавірус у Лопеса зустріч перенесли.

Раніше, Редкач спрогнозував реванш Ломаченко - Лопес.