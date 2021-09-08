Поєдинок відбудеться 11 вересня в Голлівуді

Джерело - Sky News.

Колишній президент США Дональд Трамп коментувататиме бій між ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом і ексчемпіоном світу в двох дивізіонах Евандером Холіфілдом (44-10, 29 КО).

Про це повідомляє Sky News.

"Я люблю хороших бійців і відмінні бої. З нетерпінням чекаю суботнього вечора, щоб побачити боксерів і поділитися своїми думками в рінгсайде. Ви не захочете пропустити це особлива подія", - сказав Трамп.

Поєдинок відбудеться 11 вересня в Голлівуді (штат Флорида, США) на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino.