Тайсон намагається організувати виставковий бій проти Льюїса

Майк Тайсон хоче провести виставковий поєдинок з Ленноксом Льюїсом, якому нокаутом програв в червні 2002 року.

Про це заявив глава стрімінгової платформи Triller Джон Кавана.

"Нам відомо, що Тайсон намагається влаштувати бій з Ленноксом Льюїсом. Нам сказали, що Тайсон боїться битися з Холіфілдом. Майк занадто наляканий. Він думає, що Евандер його нокаутує", - заявив Кавана.

Після відновлення кар'єри Майк Тайсон провів один виставковий бій - восени 2020 року в Лос-Анджелесі легендарний суперваговик побоксував з Роєм Джонсом. Поєдинок завершився дружній нічиєю.

Раніше, Хей хоче провести поєдинок з Льюїсом.