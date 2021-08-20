Хей хоче провести поєдинок з Льюїсом

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Девід Хей (28-4, 26 КО) хотів би організувати поєдинок з Ленноксом Льюїсом.

Про це заявив сам Хей.

"Мій кумир - Леннокс Льюїс. Я б не зміг втриматися від честі розділити ринг з цим гігантом боксу. Він був не тільки одним з кращих боксерів усіх часів, а й найкращим британським боксером в історії.

Якщо мені вдасться нокаутувати Джо Фурньє, то це може допомогти в організації бою з Льюїсом. У боксі ніколи не можна нічого загадувати на майбутнє", - зазначив Хей.