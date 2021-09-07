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Розьє: Ми з Коммі будемо готові до Ломаченка

Сьогодні 14:45 433 0
Розьє: Ми з Коммі будемо готові до Ломаченка
#Коммі, #Ломаченко

Джерело - AB BOXING NEWS.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Річард Коммі (29-3-0, 26 KO) хоче повернути у титульну гонку.

Про це заявив його тренер Андре Розьє.

"Коли всі крапки над "і" будуть розставлені, подивимося, до чого ми прийдемо. Я з великим нетерпінням чекаю цього. Це фантастичний виклик зі стратегічної точки зору. Ми будемо готові", - заявив тренер.

  АктуальноЛомаченко може провести бій з Коммі

"Ми дійсно хочемо бути в титульній гонці. Це більше питання конкуренції, але ти ніколи не знаєш, як може скластися пазл. Ми почекаємо, подивимося на розвиток подій і будемо діяти відповідно", - сказав Розьє.

Раніше повідомлялося, що визначилась дата наступного бою Ломаченка.

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